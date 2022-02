Ein Einschnitt im Hausdülmener Dorfleben

Zwischen sechs und acht Monate muss die alte Sandstraßen-Brücke ab März gesperrt werden. Sie wird durch ein neues Bauwerk ersetzt. Besucher des Sportplatzes müssen sich dann auf längere Umwege einstellen. Und auch die Schützen sind von den Arbeiten an der Brücke betroffen.

Im März beginnen die sechs- bis achtmonatigen Arbeiten für die neue Sandstraßen-Brücke in Hausdülmen. Diese Information der Stadt über die lange geplante Baumaßnahme mit Brückenabriss und -neubau, die nun in Angriff genommen wird, hat es in sich.

Denn ist die Brücke auch klein, so hat sie in dem Ortsteil doch eine wichtige Funktion inne. Sie stellt die Verbindung zum Sportplatz, Spielplatz, Schützenfestplatz her - Anlagen, die für das Vereins- und Dorfleben von großer Bedeutung sind. Zwar sind sie weiterhin erreichbar, aber nur über zum Teil großräumige Umleitungen.

Zahlreiche Schäden festgestellt

Die Arbeiten beginnen in der Woche 14. bis 18. März. Für die ganze Maßnahme (Kosten: 560.000 Euro) rechnet die Stadt mit einer Bauzeit von sechs bis acht Monaten.

Grund für den Neubau: Bei Inspektionen wurden zahlreiche Schäden festgestellt, so dass die Tragfähigkeit reduziert werden musste. Eine Sanierung wäre für Belastungen, zum Beispiel schwere Feuerwehrfahrzeuge, nicht mehr ausreichend. Deshalb hat sich die Stadt für einen Ersatzneubau mit Erhöhung der Tragfähigkeit entschieden.

Umleitungen werden eingerichtet

Zunächst erfolgen der Rückbau der alten Brücke und Arbeiten am Fundament. Voraussichtlich Ende April können die neuen Fertigbauteile aus Beton montiert werden.

Während der Bauzeit ist eine Zufahrt zum Sportplatz nur über den Hellweg und dann die Sandstraße möglich. Fußgänger und Radfahrer können von der Halterner Straße aus die Sandstraße entlang des Heubachs nutzen.

Was Andreas Metelski, Vorsitzender von Grün-Weiß Hausdülmen und Robert Laermann, Vorsitzender der Schützen der Burgwache, sowie Ortsvorsteherin Gabriele Sondermann zur Sperrung sagen, lesen Sie in der Freitagsausgabe der DZ.