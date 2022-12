Ein doppelter Grund zu Feiern

Die Glücksfee hat Karin Weise auserwählt: Sie hat in diesem Jahr den ersten Preis des DZ-Weihnachtspreisausschreibens gewonnen. Und damit hatte sie am 1. Dezember nicht nur einen Grund zu feiern.

Groß war das Strahlen im Gesicht von Karin Weise, als Geschäftsführer Marc Bednara ihr den ersten Preis des DZ-Weihnachtspreisausschreibens überreichte. Und Weise hatte am Donnerstag gleich doppelten Grund zum Feiern: Denn neben dem Hauptgewinn bei der Dülmener Zeitung konnte die Dülmenerin an diesem Tag auch noch ihren Geburtstag feiern.

Mit einem Anruf der Dülmener Zeitung rechnete sie deshalb absolut nicht, als das Telefon klingelte. Viel eher dachte sie, jemand wolle ihr zum Geburtstag gratulieren. „Seit fast 50 Jahren nehme ich teil und noch nie habe ich etwas gewonnen“, sagte Weise freudig.

Die Schneemänner habe sie alle auf Anhieb gefunden. Und in ihrem Bekanntenkreis sei sie nicht die Einzige, die am Preisausschreiben teilgenommen hat. „Alle in meiner Familie machen mit“, berichtete sie. Was sie mit dem Einkaufsgutschein über 500 Euro unternehmen wolle? „Shoppen gehen“, antwortete sie rasch und ergänzt lachend: „Das Geld werde ich wohl loswerden, da habe ich keine Sorge.“

