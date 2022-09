Ein Dankeschön für das starke Ehrenamt

„Heute müssen Sie einmal nichts tun, lassen Sie sich vom Team der Stadt Dülmen bedienen und genießen Sie den Abend.“ Sagte Bürgermeister Carsten Hövekamp in seiner Begrüßung in Richtung der Vertreter der Dülmener Vereine - und hielt Wort. So waren es nachher beispielsweise er und der Erste Beigeordnete Christoph Noelke, die die Getränkeversorgung unterstützten.

Das große Festzelt, das extra für das Kaiserschützenfest auf dem Gelände der Börnster Schützen aufgebaut worden war, nutze die Stadt am Freitagabend für Ehrenamtsfest. Rund 250 Vereine und 100 ehrenamtliche Gruppen gibt es in Dülmen. Aus allen wurden Vertreter eingeladen, um einfach mal „Danke“ zu sagen, wie Hövekamp es ausdrückte.

Erst Impro-Theater, dann DJ-Musik

Auf dem Programm standen dabei ein reichhaltiges Grillbuffet und kostenlose Getränke. Für gute Stimmung sorgte auch das Impro-Theater Placebo aus Münster. Die Gäste wurden zum Mitmachen motiviert, es wurde gesungen und gelacht. Später sorgte DJ Hansi für Stimmung.

In seiner Ansprache erinnerte Hövekamp an die schwierige Zeit in der Corona-Pandemie. Alle Vorständler hätten versuchen müssen, ihre Vereine zusammenzuhalten und weiterhin zu motivieren - und das alles ehrenamtlich, neben dem normalen Beruf. „Die Dülmener Bürger können sich auf das starke Ehrenamt in Dülmen verlassen, und das macht mich stolz“, betonte der Bürgermeister.