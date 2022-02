Ehrenamt im Eckformat

„Egal was Du kannst - Du kannst helfen!“ - das ist das Motto der neuen Engagementecke im einsA. Die Stadt Dülmen hat jetzt die Ausstellung- und Informationsfläche neben dem Haupteingang eingerichtet.

Vereine aus dem sozialen Sektor können sich hier ab sofort präsentieren und dabei um ehrenamtliche Unterstützung werben. Den Beginn macht im Februar die Dülmener Tafel.



„Durch die Corona-Pandemie haben einige Vereine ehrenamtlich Engagierte verloren, die sich in der langen Zeit der Kontaktsperre anderen Interessensfeldern zugewandt haben“, betont die städtische Ehrenamtskoordinatorin Hildegard Streyl in einer Mitteilung. Besonders tragisch sei das für Vereine, die sich für anderen engagierten und deren Einsatz gerade während der Pandemie gefragt war.



Tafel sucht dringend weitere Helfer

Das Tafel-Team sucht beispielsweise aktuell noch Unterstützung beim Einsammeln gespendeter Lebensmittel, beim Sortieren oder bei der Ausgabe sowie bei der Registrierung und Ausgabe der Tafel-Ausweise. Jeder könne seinen Einsatz mit einem Eintrag in den wöchentlichen Dienstplan zeitlich völlig frei und flexibel gestalten, wie auch immer familiäre Verpflichtungen und die persönliche Freizeitgestaltung dies zulassen, betonen die Verantwortlichen.



Wer Interesse an einem Engagement bei der Dülmener Tafel hat, kann entweder im einsA eine der ausliegenden Kontaktkarten ausfüllen oder sich auch direkt an den Vorstand per Email an info@ tafel-duelmen.de wenden.