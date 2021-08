E-Scooter ohne Kennzeichen

Die Polizei traf den jungen E-Scooter-Fahrer am Mittwoch um kurz vor 10 Uhr im Bereich der Borkener Straße an. Der E-Scooter hatte kein Kennzeichen - und damit keinen Versicherungsschutz. Den Dülmener erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für E-Scooter ein Versicherungsschutz besteht. Diesen erkannt man an einem am Scooter angebrachten Versicherungskennzeichen. Die Farbe des Kennzeichens ist in diesem Jahr blau.