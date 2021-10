E-Scooter-Fahrer stand unter Drogen

Einem E-Scooter-Fahrer, der unter Drogeneinfluss stand, hat die Polizei am späten Samstagabend die Weiterfahrt verboten.

Kurz vor Mitternacht am Samstag kontrollierten die Beamten an der Halterner Straße einen 46-Jährigen. Bei der Überprüfung des Dülmeners ergaben sich Anhaltspunkte für einen Drogenkonsum, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Das Polizeiteam brachte den Mann zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt und eine Anzeige gefertigt.