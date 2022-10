E-Scooter aus Keller gestohlen

Einmal hatten die Einbrecher Erfolg, einmal mussten so sie ohne Beute fliehen: Je einen Einbruch beziehungsweise Einbruchsversuch meldet jetzt die Polizei.

Einbrecher in Buldern scheitern

Einmal erfolgreich, einmal gescheitert: Je einen Einbruch beziehungsweise Einbruchsversuch meldete jetzt die Polizei.

So brachen Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses auf der Münsterstraße auf. Gestohlen wurde ein E-Scooter.

Keinen Erfolg hatten hingegen Einbrecher, die zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag in ein Einfamilienhaus an der Sternstraße in Buldern einsteigen wollten. Sie scheiterten daran, das Badezimmerfenster sowie eine Tür aufzuhebeln.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930.