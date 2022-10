DZ: Zahl der Zeitungsspender auf Rekordhoch

Groß war die Freude am Freitagmorgen bei Gabriele Thiehoff, als sie in der DZ-Geschäftsstelle einen Ticket-Gutschein über 50 Euro in Empfang nehmen konnte. Sie hatte den ersten Preis bei einer seit Jahren beliebten DZ-Aktion "Spendenzeitung" gewonnen.

Weitere Preisträger sind in diesem Jahr Klaus Blesenkemper, Monika Maas, Anne Brümmer und Horst Scotland, die jeweils einen Ticket-Gutschein über 25 Euro erhalten. Die DZ-Aktion erfreut sich seit Jahren bei Abonnenten und Empfängern großer Beliebtheit. Das Prinzip ist dabei ganz einfach.

Kostenloses E-Paper im Urlaub

Abonnenten, die beispielsweise in den Urlaub fahren, spenden in dieser Zeit ihre Zeitung an das Krankenhaus, das Hospiz, ein Altenheim oder andere soziale Einrichtungen. Dabei gibt es viele Abonnenten, die seit Jahren für einen gewissen Zeitraum die von ihnen bezahlte Zeitung anderen Menschen spenden, teilweise sogar mehrfach in einem Jahr.

Nach zwei coronabedingt schwächeren Jahren, die Menschen waren weniger verreist, ist die Zahl der Spender in diesem Jahr auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Schon jetzt liegen wieder erste Spenden für die nächsten Wochen und Monate vor, obwohl immer mehr Abonnenten das Angebot in Anspruch nehmen, die Zeitung kostenlos per E-Paper im Urlaub zu beziehen.

Die DZ wird die Aktion weiterführen, wie und in welcher Weise muss noch entschieden werden.