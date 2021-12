20 Corona-Fälle über Weihnachten in Dülmen

Über Weihnachten sind in Dülmen 20 neue Corona-Fälle dazu gekommen, kreisweit sind es 141. Traurige Nachrichten gibt es aus Coesfeld, wo eine weitere Person verstorben ist.

Über die Feiertage sind insgesamt 20 weitere Corona-Fälle in Dülmen dazugekommen, kreisweit sind es 141. Aktive Infektionen gibt es derzeit 111 in Dülmen sowie 653 im gesamten Kreis. Denn gleichzeitig meldete das Kreisgesundheitsamt über die Feuertage auch etliche Genesungen: 20 in Dülmen und 112 im Kreis.

Leider gibt es auch einen weiteren Todesfall, den 106. seit Beginn der Pandemie: So ist eine Person in Coesfeld nach einer Corona-Infektion verstorben.

Weiter nach unten ging es übers Weihnachtswochenende mit der Sieben-Tage-Inzidenz: Diese lag am Montag bei 126,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und damit etwas unter dem Wert von vor den Feiertagen (139,5).