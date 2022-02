Dunkle Seiten von Social Media

Intime Bilder, die per Social Media versendet werden, können im Nachhinein oft zum Problem werden.

„Mit den Sozialen Medien gibt es immer mal wieder Ärger“, berichtet Maria Bistron, Schulsozialarbeiterin des Clemens-Brentano-Gymnasiums (CBG). Eine Baustelle, die in vielen Dülmener Schulen dabei auch Thema ist, ist das Versenden freizügiger Bilder, auch Sexting genannt.

„Schnell kann dabei aus Spaß Ernst werden“, weiß Hiltrud Hartung, Mittelstufenkoordinatorin des Annette-Gymnasiums (AvD). An ihrer früheren Stelle als Beratungslehrerin an einer Lüdinghausener Schule sei ihr das Thema immer mal wieder begegnet - am AvD bislang jedoch nicht.

Der Umgang mit den Betroffenen

Aber was ist zu tun, wenn sich Betroffene, von denen intime Fotos kursieren, an die Vertrauenslehrer wenden? „Erstmal ist es wichtig, einen sicheren Ort und ein vertrauliches Gespräch anzubieten. Der oder die Betroffene sollte Gelegenheit haben, das Erlebte in Ruhe erzählen zu können und das Gefühl bekommen, ernst genommen zu werden“, erklärt Ruth Dördelmann aus dem Team der städtischen Schulsozialarbeit.

Wichtig sei es, darauf hinzuweisen, dass die Schuld beim Täter und nicht beim Opfer liegt. „Es geht ums Trostspenden und darum, gemeinsam aktiv zu werden“, sagt sie.

Bilder auf keinen Fall weiterleiten

Sind intime Bilder gegen den Willen der Betroffenen verschickt worden, kann Strafanzeige erstattet werden. Die Pressestelle der Polizei schildert dabei aber folgendes Problem: Erstatten Bekannte oder Familie Anzeige und gehen mit dem Video auf dem Handy als Beweis zur Polizei, würden sie sich alleine dadurch, dass sie selbst das Video auf dem Handy haben, unter Umständen schon strafbar machen.

Denn: Es handelt sich um kinder- oder jugendpornografisches Material. Wichtig deshalb laut Polizei: Inhalte, die Personen erniedrigen oder in sexualisierter Art und Weise zeigen, auf keinen Fall weiterleiten, sondern selbst melden. Sowohl bei der Polizei als auch beim Plattform-Anbieter.

Doch das Versenden von intimen Bildern ist nicht das einzige Problem, welches die Dülmener Schulen im Zusammenhang mit den Sozialen Medien feststellen. Die vollständige Berichterstattung, sowie weitere Tipps von den Vertrauenslehrern und der Polizei lesen Sie in der Freitagsausgabe der DZ.