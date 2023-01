Dümo hat sich neues Standbein geschaffen

Die Firma Dümo, nach eigener Aussage Europas größter Kastenwagen-Händler, hat sich ein weiteres Standbein geschaffen - in Spanien in Aguilas (Spanien) an der Grenze zu Andalusien. Dabei sahen die Planungen zunächst ganz anders aus.

Familienunternehmen in Hiddingsel erweitert Angebot

110 Stellplätze bietet der Camperpark Aguilas in Spanien. Die Firma Dümo wirbt mit der „zauberhaften Altstadt“ des ehemaligen Fischerdorfes sowie einem 34 Kilometer langen Küstenstreifen.

Die Strecke ist mit rund 2200 Kilometern schon echt weit - vor allem bei einer Fahrt mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil. Doch es scheint sich absolut zu lohnen. Michael Thyssen ist jedenfalls total begeistert von der Stadt Aguilas. Das Niveau der gut 35.000 Einwohner zählenden Stadt ist auf einem Level viel größerer Städte.“

Als Beleg zeigt Thyssen Bilder von einem belebten Stadtzentrum an einem normalen Werktag und ein Video vom Karneval, der hier intensiv gefeiert wird, auch mit riesigen Umzügen, fast schon wie in Rio. Was für Michael Thyssen aus familiären Gründen viel wichtiger ist, sind die angenehmen Temperaturen von knapp 20 Grad im Winter.

Keine Chance für Campingplatz auf Mallorca

Den Blick hatte die Familie deshalb auf Mallorca gerichtet. „Keine Chance“, sagt Thyssen. Es gebe auf der Insel keine Campingplätze auf denen Gäste ein Wohnmobil abstellen könnten. Auch das Abstellen eines Wohnmobils auf einem freien Grundstück sei nicht erlaubt. Eine Informationsveranstaltung eines Wohnwagen- und Wohnmobilherstellers ließ den Blick auf Campingplätze auf dem spanischen Festland richten.

Viele tausend Kilometer später standen fünf zum Verkauf stehende Campingplätze an der spanischen Westküste mit vielen Detailinfos und persönlichen Einschätzungen auf einer Liste. Der Platz in Aguilas stand dabei nicht direkt auf dem ersten Platz. Die Anlage hatte offensichtlich bessere Tage hinter sich.

Warum sich die Familien dennoch zum Kauf entschieden hat, was sich seit der Übernahme im Herbst 2022 hier getan hat, was der Platz bietet und kostet und weitere Infos finden Sie in der Dienstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.