dümo-Entscheidung erst 2022

Darf der Wohnmobil-Händler dümo an seinem Standort am Graskamp in Hiddingsel erweitern oder nicht? Die Entscheidung darüber wird erst im kommenden Jahr fallen. So steht das Thema nicht in der letzten Sitzungsstaffel des Jahres auf der Tagesordnung.

„Bevor der Satzungsbeschluss erfolgen kann, sind noch letzte Formalien zu klären. Der Bebauungsplan wird aller Voraussicht nach in der ersten Sitzungsstaffel 2022 auf die Tagesordnung kommen“, teilte die Stadt auf DZ-Anfrage hin mit.