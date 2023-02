Dülmens witzigste Eiersuche

Eine Performance mit Musik, Tanz, Gedichten und Textbeiträgen - darauf dürfen sich am Sonntag, 26. Februar, die Besucher in der Kreuzkirche freuen. Hier wartet nämlich das „Lichtkunstwerk Heilig-Kreuz-Kirche“, zu dem der Förderverein für Kunst und Kultur in Dülmen gemeinsam mit Pfarrer Peter Nienhaus einlädt.

In Erinnerung an den verstorbenen Aktionskünstler Peter Grzan gibt es eine „Eiersuche“ mit 40 witzigen Kunstinstallationen in der Innenstadt.

In den kommenden Wochen stehen noch eine ganze Reihe weiterer Kulturtermine an, auf die der Förderverein für Kunst und Kultur hinweist. Hier ist die Übersicht:

Im einsA startet am 3. März eine Ausstellung von Anette Körner mit einer Vernissage um 19 Uhr im Bistro Orange.

Der Dülmener Fotokünstler Rolf Ebert wird im März in Recklinghausen, in Ulle Bowski’s 1000 Markenbude, ausstellen. Vernissage ist am 4. März um 18 Uhr.

Für den literarisch-musikalischen Hermann-Hesse-Nachmittag am 12. März (17 Uhr Aula Schulzentrum) läuft bereits der Vorverkauf. Karten für das Programm von Bernd Vogt und Patrik Gremme gibt es für zehn Euro (Nichtmitglieder zwölf Euro) in der Alten Sparkasse und der Bären-Apotheke.

Ein besonderes Ereignis wird die „Eiersuche“ in der Dülmener Innenstadt sein, mit 40 witzigen Kunstinstallationen in Erinnerung an den verstorbenen Aktionskünstler Peter Grzan. Die Aktion startet am 1. April um 11 Uhr am einsA und geht bis zum 12. Mai.

Der Künstler Hans-Jürgen Vorsatz wird mit seinen Skulpturen das ganze Jahr über in Dülmen präsent sein (DZ berichtete). Zur Eröffnung eines Teils seiner Ausstellungen wird am 21. April um 19 Uhr eine Vernissage im CoCoDue, Coesfelder Straße 34, stattfinden.

Zum Jazzkonzert mit den Nicki Parrott All Stars lädt der Förderverein am 1. Mai in die Alte Sparkasse ein. Karten gibt es dort zum Preis von 20 Euro (22 Euro Nichtmitglieder.