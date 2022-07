Dülmens wilde Jahre zum Nachlesen

Bunt gemischt wie das Autorenkollektiv ist auch die Themenpalette: So gibt es Erinnerungen an die Ferienfreizeiten auf dem Stoos/Schweiz ebenso wie an den Reaktorunfall von Tschernobyl 1986 oder an die Berufsverbote gegen Linke in den 1970er-Jahren. Dem Thema Haschisch ist ein Kapitel gewidmet - genau wie dem Trampen. Klar, dass in einem Buch über Dülmen ein bisschen Platt nicht fehlen darf.

Herausgeber von „Das waren Zeiten - und es geht weiter“ ist der Lettera-Tour-Treff Dülmen - Haltern am See - Marl mit Dolores Tannwitz. Bei ihr liefen alle Fäden für das Projekt zusammen. Neben den Autoren gab es weitere Unterstützer, die etwa als Übersetzer oder Lektoren fungierten oder die die Titelgestaltung übernahmen.

„Das waren Zeiten - und es geht weiter!“ umfasst mehr als 400 Seiten. Das Buch ist im Buchhandel oder bei Books on Demand (BoD) erhältlich.

Ausführliche Berichterstattung in der Montagsausgabe der DZ.