Dülmens Innenstadt soll attraktiver werden

Das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept der Stadt Dülmen zeigt Ziele und Maßnahmen auf, wie sich die Innenstadt in den kommenden Jahren entwickeln soll. Um weitere Anregungen zu erhalten, lädt die Verwaltung nun auch die Bürger zu Ideen-Spaziergängen durch die Innenstadt ein.

Die Stadt Dülmen arbeitet derzeit an einem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept, kurz ISEK. Es zeigt Ziele und Maßnahmen auf, wie sich die Innenstadt in den kommenden Jahren entwickeln soll.

Im Fokus stehen Themen wie die städtebauliche und demographische Entwicklung, der Klimawandel, E-Mobilität, Digitalisierung und innenstadtnaher Wohnraum.

Bürger und Bürgerinnen sollen miteinbezogen werden

Um die Bürgerinnen und Bürger in diesen Prozess einzubeziehen, lädt die Verwaltung zu Ideen-Spaziergängen durch die Innenstadt ein. Diese finden am Samstag, 26. März, ab 11 Uhr statt. Treffpunkt ist der Markt der Möglichkeiten zwischen Rathaus und einsA, heißt es in einer Mittelung der Stadt.

Nach einer kurzen Einführung in das Thema haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, an einer von insgesamt drei Touren durch die Innenstadt teilzunehmen.

Verwaltung hofft auf viele Anregungen

Welche Orte gefallen besonders gut? Welche Orte sind weniger beliebt und bieten Entwicklungschancen? Um diese Fragen geht es konkret bei den Spaziergängen, die sowohl von Mitarbeitenden der Stadt Dülmen als auch vom Büro „Pesch Partner Architekten Stadtplaner“ aus Dortmund begleitet werden.

„Wir hoffen auf viele Anregungen, wie die Innenstadt noch lebenswerter werden und noch mehr Aufenthaltsqualität bieten kann“, sagt Bürgermeister Carsten Hövekamp. Die Spaziergänge enden voraussichtlich um 13 Uhr. Wer teilnehmen möchte, kann sich ab sofort per E-Mail an stadtentwicklung @duelmen.de anmelden.

Die Teilnehmerzahl ist je Gruppe auf maximal 20 Personen begrenzt. Es gelten die aktuellen Corona-Schutzbestimmungen. Die Stadt bittet darum, sich vor der Veranstaltung auf der städtischen Internetseite über mögliche Änderungen zu informieren.