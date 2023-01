Dülmener Winter mit Rekordzahlen

Von wirklich guten Umsätzen im Weihnachtsgeschäft berichtete Viktor-Geschäftsführer Bernd Dankbar von Gesprächen mit anderen Händlern. Eine Feststellung, die er als Geschäftsführer von Mode Ahlert ausdrücklich unterstrich.

Dankbar und Dülmen Markting-Geschäftsführer Tim Weyer sind sich deshalb einig in der großen Bedeutung des Dülmener Winters für den örtlichen Handel. Nicht vergessen haben sie, dass es in der Stadt durchaus Kritiker an der Entscheidung gab, in Zeiten knapper Energie eine Eisbahn zu betreiben.

„Die Bürgerinnen und Bürger haben mit den Füßen abgestimmt“, sagt Weyer. Neben vielen Dülmenerinnen und Dülmenern habe der Winter auch viele Menschen aus anderen Orten in die Stadt gelockt. Weyer räumte dabei ein, dass Dülmen auch davon profitiert habe, dass andere Städte und Gemeinden auf größeren Veranstaltungen verzichtet hatten.

So positiv das Fazit ausfällt, das Team von Dülmen Marketing sieht für die nächste Veranstaltung Verbesserungsmöglichkeiten. Dazu gehört beispielsweise der Schritt ins digitale Zeitalter. Deshalb werde bereits jetzt ein Anbieter gesucht, der bei der Umsetzung hilft. Konkret geht es darum, digital Zeiten auf der Eisbahn oder Plätze in der Rodelhütte zu buchen.

Aber auch beim Zelt sehen die Verantwortlichen Optimierungsmöglichkeiten. Welche Ideen sie hier haben und was sie sonst ändern wollen, lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.