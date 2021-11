Dülmener Winter: Maskenpflicht ab Mittwoch

Die Stadt Dülmen reagiert auf die steigenden Corona-Zahlen: Ab Mittwoch, 1. Dezember, gilt beim Dülmener Winter und beim Weihnachtsmarkt eine Maskenpflicht - zusätzlich zur bisherigen 2G-Regel.

Ordnungsamt und Dülmen Marketing hatten sich auf diese Verschärfung verständigt. Auch auf dem Wochenmarkt sind dann wieder verpflichtend Masken zu tragen.

Eine entsprechende Allgemeinverfügung der Stadt Dülmen tritt am Mittwoch in Kraft. Hinweisschilder sollen auf die neuen Regelungen aufmerksam machen, heißt es in einer Mitteilung.

Wo die Maskenpflicht gilt

- beim Dülmener Winter, also vom 1. Dezember bis 9. Januar, täglich zwischen 10 und 22 Uhr auf dem Marktplatz und dem Markt der Möglichkeiten (überdachter Bereich zwischen einsA und Rathaus).

- auf dem Weihnachtsmarkt, vom 1. bis 19. Dezember, montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 19 Uhr in den Fußgängerzonen der Marktstraße und der Viktorstraße.

- auf dem Wochenmarkt, vom 1. Dezember bis 9. Januar, an jedem Dienstag und Freitag während des Wochenmarktes auf der Coesfelder Straße.

Und das sind die Ausnahmen

Eine Ausnahme von der Maskenpflicht gilt dabei nur für Gäste des Dülmener Winters oder des Weihnachtsmarktes, die an einem festen Sitz- oder Stehtischplatz das gastronomische Angebot nutzen oder auf der Eisbahn unterwegs sind.

Die Stadt Dülmen weist darauf hin, dass vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen diese Anordnungen mit einem Bußgeld in Höhe von 150 Euro geahndet werden können.