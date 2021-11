Dülmener überwies vierstelligen Betrag an Betrüger

Sie machten ihm glaubhaft, seine Tochter sei in Not

Die Täter meldeten sich und ließen das Opfer glauben, seine Tochter sei in Not, heißt es in einer Meldung der Polizei. Aus Sorge um sie überwies der Dülmener einen vierstelligen Eurobetrag. Als er den Betrug bemerkte, war es der Bank nicht mehr möglich, die Überweisung zu stoppen.

Die Polizei rät zur Skepsis, wenn man von fremden Rufnummern kontaktiert werde und sich jemand als Angehöriger ausgibt. Oft gehe es in diesen Fällen von Trickbetrug um finanzielle Hilfe, die von den vermeintlichen Verwandten benötigt wird. Häufig sollen die geforderten Gelder ins Ausland transferiert werden.

Bei Bedenken rät die Polizei dazu, aufzulegen und den Verwandten oder Bekannten selbst zurückzurufen. Bei generellen Zweifeln sollte man über den Notruf die Polizei verständigen.