Dülmener Nikolausfeier wird auf Schulhof verlegt

Aufgrund der stark steigenden Corona-Zahlen hat das städtische Kulturbüro entschieden, die Nikolausfeier am 5. Dezember auf den Schulhof der Hermann-Leeser-Schule zu verlegen. Die Veranstaltung sollte ursprünglich in der St. Viktor-Kirche stattfinden (DZ berichtete).

Beginn ist aber wie geplant um 17 Uhr. Auch auf dem Schulhof soll nach aktuellem Stand für Erwachsene die 3G-Regelung gelten, so eine Ankündigung. Nach der Feier mit Laternen und weihnachtlichen Liedern werden Nikolaustüten mit Unterstützung der Feuerwehr und des Roten Kreuzes verteilt.

Gutscheine für die Tüten sind zu einem Preis von 4,50 Euro an der Infothek der Alten Sparkasse und bei Dülmen Marketing erhältlich.



So läuft der Nikolaus-Besuch in Buldern

Am Sonntag, 5. Dezember, werden Nikolaus und Knecht Ruprecht nach der Corona-Pause 2020 zudem wieder in Buldern zu Gast sein. Treffen ist um 17 Uhr am Spiekerplatz. Nach der Begrüßung werden Nikolaus und Knecht Ruprecht mit Unterstützung des Spielmannszuges am Pfarrheim abgeholt.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Spielmannszug in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz, dem Fanfarenzug und dem Löschzug Buldern. Bereits jetzt startet der Verkauf von Gutscheinen für Nikolaus-Tüten. Diese gibt es für vier Euro bei Zeitschriften Reher.