Dülmener nach Schlägerei im Krankenhaus

Nach einer Schlägerei am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt, bei dem zwei Männer verletzt worden sind, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Zudem hat sie die Beschreibung zweier möglicher Täter veröffentlicht.

Nach Polizeiangaben schlugen und traten bislang unbekannte Täter am Sonntag, gegen 3.35 Uhr am Westring einen 43-jährigen Dülmener zusammen. Dieser erlitt dabei starke Kopfverletzungen, ein Rettungswagen brachte ihn in Krankenhaus. Ein 45 Jahre alter Dülmener geriet ebenfalls in die Schlägerei, er verletzte sich leicht am Handgelenk, zudem zerriss seine Hose.

Laut Zeugenaussagen gebe es Hinweise auf zwei Beteiligte an der Schlägerei, so die Polizei. Beide Verdächtige werden als etwa 1,70 Meter groß, 18 bis 21 Jahre alt und schlank beschrieben. Einer hatte einen dunklen Vollbart und trug schwarze Kleidung. Der zweite sprach mit einem ausländischen Akzent.

Die Polizei, Tel. 02594/7930, sucht nach weitere Zeugen oder Hinweisen auf die möglichen Täter.