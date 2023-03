Dülmener muss ins Gefängnis

Keinen Erfolg hatte am Donnerstag ein Dülmener mit seiner Berufung vor dem Landgericht Münster.

Der Mann war Ende November wegen Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften vom Amtsgericht Dülmen zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt worden.

Laut Gerichtssprecherin wollte der Dülmener online eine Elfjährige zu sexuellen Kontakten und einem Treffen bringen. Was der Mann nicht wusste: Er chattete nicht mit einem Kind, sondern sogenannten Pädohuntern, die im Internet Pädophile aufspüren, so die Sprecherin.

Kinder- und jugendpornografische Dateien

Diese zeigten den Dülmenern an, auf seinem Handy fanden die Ermittler dann kinder- und jugendpornografische Dateien. Die Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichtes verwarfen jetzt die Richter in Münster. So stand der Täter bereits unter laufender Bewährung, erläuterte die Sprecherin.