Dülmen zeigt sich mit den Kriegsopfern solidarisch

Zahlreiche Hilfsaktionen und Projekte an den Schulen starten aktuell in Dülmen. Ob Andacht, Friedensflaggen oder Sammlungen: Dülmen zeigt sich solidarisch mit der Ukraine.

Dülmen zeigt sich solidarisch mit der Ukraine: Zahlreiche Hilfsaktionen laufen derzeit an, ebenso gibt es Projekte an den Schulen.

So stimmten die Schüler der Ludgerus-Grundschule Buldern am Freitagmorgen auf dem Schulhof das Lied „Give Peace a Chance“ an.

Offene Andacht in St.-Joseph Kirche

Daneben lädt die Kardinal-von-Galen Hauptschule zu einer offenen Andacht mit Pfarrer Markus Trautmann in der St.-Joseph-Kirche ein.

Dülmen zeigt Solidarität mit der Ukraine Sammlung von Sachspende für die Kriegsopfer am Clemens-Brentano-Gymnasium. Foto: Tatjana Thüner Der Hausmeister Michael Artmann und Kunstlehrer Peter Moerchen legen an der Kardinal-von-Galen-Schule letzte Hand an, damit die Friedensflagge auch ordentlich befestigt werden kann. Foto: privat In Buldern singen die Grundschüler gemeinsam "Give Peace a Chance". Foto: privat Peace-Zeichen im Feld bei Merfeld, "gemalt" von Dennis Göckener. Foto: privat Diese Collage vom Tor mit Friedenstaube hat Berthold Kleine-Vorholt erstellt. Foto: privat

„Wir möchten nicht nur durch das Hissen der Friedensflagge ein Zeichen für den Frieden in Europa setzen, sondern allen Interessierten die Möglichkeit geben, sich mündlich oder schriftlich zur aktuellen Kriegssituation zu äußern“, erläutert Schulleiterin Petra Levermann. Auftakt ist am Dienstag, 8. März, um 8 Uhr in St. Joseph. Die Aktion soll bis zu den Osterferien laufen, die Flaggen wurden jetzt vorbereitet.

Große Resonanz bei Sammlung am CBG

Unter anderem am Clemens-Brentano-Gymnasium startete am Freitag die Sammlung von Sachspenden - und die Resonanz war groß.

Und auch sonst setzten die Dülmener Zeichen: In Merfeld „malte“ hingegen Landwirt Dennis Göckener ein übergroßes Peace-Zeichen aufs Feld. Berthold Kleine-Vorholt gestaltete das Lüdinghauser Tor als Grafik in den Ukraine-Farben.