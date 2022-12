Dülmen-Nord: Auffahrt für einen Tag gesperrt

Autofahrer aufgepasst: An der Anschlussstelle Dülmen-Nord ist am Donnerstag kurzfristig die Auffahrt in Richtung Münster gesperrt - allerdings nur für einige Stunden.

Die Autobahn Westfalen saniert auf der A 43 in der Anschlussstelle Dülmen-Nord die Fahrbahn sowie Teile des zentralen Brückenbauwerks über die B 474. Dabei werden aktuell auch die Verbindungsfahrbahnen in Fahrtrichtung Münster erneuert.

Dafür muss am morgigen Donnerstag, 8. Dezember, neben der bereits gesperrten Abfahrt, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr auch die Auffahrt in Richtung Münster gesperrt werden. Der Verkehr wird per rotem Punkt über die Anschlussstelle Dülmen umgeleitet.