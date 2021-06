Dülmen kann den Bahnhof bauen

Dülmen. Regierungspräsidentin Dorothee Feller hat am Mittwoch einen Förderbescheid über 6.087.477 Euro aus dem Programm „KommunalerKlimaschutz.NRW“ für das Projekt „Bahnhof Dülmen – klimagerecht mobil unterwegs“ an Bürgermeisterin Lisa Stremlau und Astrid Wiechers, Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung, übergeben.

Regierungspräsidentin Dorothee Feller (l.) überreicht den Förderbescheid an Bürgermeisterin Lisa Stremlau (Mitte) und Astrid Wiechers.

Ziel des Projektes ist es, den Bahnhof in Dülmen zu einem Mobilitätsschwerpunkt auszubauen. Der Zugang zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie die Funktionalität des Bahnhofs sollen gestärkt werden. Pendler und Reisende werden an einem Ort mehrere verschiedene Verkehrsalternativen nutzen können und so dazu beitragen die Treibhausgas-Emissionen im Mobilitätsbereich der Stadt zu verringern.

„Ich freue mich sehr, dass im Rahmen des Dülmener Klimaschutzkonzeptes das jetzt von der Bezirksregierung Münster bewilligte Projekt einen maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase der Stadt beitragen kann“, sagte Feller bei der Bescheidübergabe. „Der Bahnhof wird ein völlig neues Erscheinungsbild bekommen und ich würde mich freuen, wenn er möglichst viele neue Pendler anzieht.“

„Ich freue mich riesig. Mit dem Förderbescheid bekommen wir grünes Licht und können das Areal unter den Gesichtspunkten des Klimaschutzes und der nachhaltigen Mobilität umbauen. Der Bahnhof kann damit endlich ein Aushängeschild für unsere Stadt werden. Dass die Förderung jetzt noch höher ausfällt als ursprünglich vorgesehen, freut mich besonders und zeigt, dass das Projekt inhaltlich überzeugt. Mein Dank geht an alle Beteiligten, die sich für das Vorhaben stark gemacht haben“, sagt Lisa Stremlau, Bürgermeisterin der Stadt Dülmen.