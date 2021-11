Dülmen ist bei Leader-Bewerbung mit dabei

Das Ziel ist klar: Fördermittel in die Region holen. Daher will sich die Stadt Dülmen gemeinsam mit Haltern am See, Olfen, Heiden, Raesfeld und Reken sowie den vier Dorstener Stadtteilen Rhade, Lembeck, Deuten und Alt-Wulfen als Leader-Region bewerben, und zwar für die Förderperiode von 2023 bis 2027.

Vom Wirtschaftsförderungsausschuss gab es dafür grünes Licht.

Die "kleine Schwester" des Vital.NRW-Programms



Mit Ausnahme von Heiden hatten die Kommunen bereits gemeinsam beim ähnlich gelagerten Vital.NRW-Förderprogramm (laut Bürgermeister Carsten Hövekamp die „kleine Schwester“ von Leader) teilgenommen. Dabei ging es um Gelder für Projekte in der Region Hohe Mark.

Unter anderem der Dorfladen in Merfeld konnte von dieser Förderung profitieren. Auch Maßnahmen am Bulderner See waren unterstützt worden.

Entscheidung im Sommer 2022



Mit der Leader-Bewerbung wollen die Städte und Gemeinden nun ihre Kooperation weiterführen und vertiefen. „Die Zusammenarbeit hat die Kommunen zusammengeschweißt“, berichtete Hövekamp. Ein Fachbüro kümmert sich dabei um die Bewerbung.

Ob die erfolgreich ist, wird sich im Sommer 2022 zeigen. Sollte die Hohe Mark den Zuschlag bekommen, dann stünden ab dem Jahr 2023 vermutlich 3,2 Millionen Euro zur Verfügung. Bis zu 65 Prozent der Kosten eines Projektes werden dabei gefördert (maximal 250.000 Euro).

Bürger sollen sich mit einbringen



Mit der digitalen Auftaktveranstaltung fiel Mitte November in der Hohen Mark bereits der offizielle Startschuss für die Bewerbung als Leader-Region. Rund 70 Interessierte hatten in einer Videokonferenz erste Projektvorschläge eingebracht.

Die Ideen wurden im Nachgang gesichtet und in vier Themenschwerpunkte eingeteilt. Dazu finden nun vier Bürgerwerkstätten statt, an denen jeder teilnehmen kann. Der erste Termin findet sicher als Videokonferenz statt, die anderen drei vermutlich auch.

Das sind die Termine

„Arbeiten, Leben und Wohnen - Die Region wirtschaftlich stärken“, 7. Dezember

„Mobilität - Besser ans Ziel“, 11. Januar

„Freizeit, Kultur & Tourismus - Gutes Leben für Jung und Alt“, 13. Januar

„Klima, Natur und Landwirtschaft - Lebensgrundlagen nachhaltig entwickeln“, 17. Januar

Alle Termine finden jeweils von 18 bis 20 Uhr statt.

Eine Anmeldung per Email an hohemark@dorf-konzepte.de, unter Angabe des Vor- und Nachnamens, ist ausreichend. Die Zugangsdaten werden mitgeteilt.

Ideen per Mitmachkarte einreichen

Im Vorfeld der Bürgerwerkstätten besteht zusätzlich die Option, zu den bisher genannten Projektvorschlägen weitere Ideen in eine digitale Mitmachkarte einzupflegen. Außerdem sind alle Interessierten dazu aufgerufen, sich an der Leader-Umfrage zu beteiligen. Diese soll zusätzliche Erkenntnisse darüber liefern, welche Themen für die Entwicklung ihrer Region besonders wichtig sind.

Die Mitmachkarte, Umfragen und aktuelle Infos finden sich online. Fragen beantwortet zudem Regionalmanagerin Josephine Kißmer, Tel. 02864/944214, j.kissmer@reken.de, oder das Projektbüro, Tel. 05231/4536526, hohemark@dorf-konzepte.de. Infos gibt es zudem auf der Homepage.