Am Wochenende stehen die Sternsinger vor der Tür. Doch es gibt nicht genug Kinder, um alle Bezirke anzulaufen. Ein Trostpflaster gibt es aber für alle, bei denen am Wochenende niemand vorbei schaut.

„Es könnte besser laufen“, sagt Patric Tomas Pereira vom Organisationsteam zur Sternsingeraktion in St. Viktor und St. Joseph. 14 Bezirke können die Sternsinger in diesem Jahr anlaufen.

Besonders die Innenstadtbezirke, die vor Jahren noch als am beliebtesten galten, wären jetzt am schwierigsten zu verteilen. Insgesamt werden (inklusive der Bauerschaften) 72 Sternsinger den Segen verteilen. Jeder der noch spontan die Sternsinger unterstützen möchte, sei natürlich willkommen.

Bei St. Viktor gibt es auch wieder „Sternsinger to go"

Einen kleinen Trost gibt es aber für alle diejenigen, bei denen es am Freitag und Samstag nicht an der Haustür klingelt. Wie auch im vergangenen Jahr bietet die Gemeinde St. Viktor die Aktion „Sternsinger to go“ an.

Die Kinder werden auf dem Königsplatz und beim Edeka singen und Segensaufkleber für die Haustür verteilen. Außerdem nehmen sie hier auch Spenden entgegen. Am Freitag stehen sie von 10 bis 11 Uhr auf dem Königsplatz und von 11 bis 12 Uhr am Edeka.

In den Ortsteilen gibt es genug Sternsinger

Am Samstag stehen sie von 11 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 15 Uhr am Supermarkt. „Die 'Sternsinger to go'-Aktion ist eine gute Gelegenheit, viele Leute in kurzer Zeit zu erreichen“, so Pereira. In St. Agatha, Antonius, Jakobus und Mauritius gäbe es nach Abgaben von Pfarrsekretärin Anja Ruffer hingegen genug Sternsinger, um alle Bezirke abzulaufen.

Wie es in der Gemeinde Heilig Kreuz und der Seelsorgeeinheit St. Georg und St. Pankratius aussieht und wann die Sternsinger unterwegs sind, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Dienstag oder im E-Paper.