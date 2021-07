Dülmen-App läuft Ende Juli aus

Stadt will künftig stärker auf Soziale Medien setzen

Sehenswürdigkeiten und Freizeittipps, Lieblingsorte und nützliche Informationen im Alltag, den direkten Draht ins Rathaus sowie zur Tourist-Information - all das sollte die App „Dülmen - Mein Revier“ bieten, hieß es bei der Vorstellung Anfang 2017. Dazu kamen dann noch Schnittstellen zur Warn-App Nina. Doch jetzt teilte die Stadt mit: Ende Juli wird die Dülmen-App auslaufen.



Der Grund: Die Stadt richtet nach eigenen Angaben ihre Kommunikationsarbeit neu aus und wird - neben der klassischen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - künftig stärker auf Soziale Medien wie Facebook und Instagram setzen.

Stadt richtet ihre Kommunikationsarbeit neu aus

Im kommenden Jahr soll zudem die städtische Internetseite www.duelmen.de komplett überarbeitet und in neuem Design erscheinen. Im Zuge dieser Neuausrichtung läuft die Dülmen-App, die mit Dülmen Marketing und der Firma EFTAS entwickelt eingeführt worden war, zum Ende dieses Monats aus.

Dazu kommt noch in weiterer Grund. Denn Kernidee der App sei neben den Info- und Service-Angeboten auch gewesen, dass die Dülmener an den Inhalten mitwirken und selbst Fotos oder Informationen zu interessanten Orten im „Revier Dülmen“ einstellen, erläutert die Stadt in einer Mitteilung.

Wenig Beteiligung an interaktiven Angeboten

„Insbesondere diese interaktive Idee der App hat sich in den vergangenen Jahren leider nicht durchsetzen können“, bedauert Stefanie Kannacher, Pressesprecherin der Stadt Dülmen. „Um eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürgern zu erhöhen und den Dialog weiter zu verbessern, legen wir in Zukunft den Fokus auf andere Plattformen."

Auf Facebook ist die Stadt Dülmen seit Mai mit einer neuen Seite für die Gesamtverwaltung vertreten. Mit personeller Verstärkung in der städtischen Pressestelle sollen die Aktivitäten hier in den kommenden Monaten weiter ausgebaut, eine Präsenz auf Instagram ist ebenfalls geplant.

Stadt empfiehlt jetzt die Warn-App Nina

Die Stadt Dülmen empfiehlt die Installation der Warn-App Nina. So sei zwar nach dem Auslaufen der Dülmen-App ein großer Teil der bisherigen App-Inhalte weite auch auf www.duelmen.de sowie künftig in den Sozialen Medien zu finden.

Mit Blick auf die Warn-Funktion empfiehlt die Verwaltung jedoch, sich die Warn-App Nina (Notfall-Informations- und Nachrichtendienst des Bundes) auf das Smartphone zu laden. Diese App informiert bei lokalen Gefahrenlagen wie zum Beispiel Hochwasser, Starkregen oder Evakuierungen wegen Blindgänger-Entschärfungen.