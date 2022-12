düb schließt vorläufig Außen-Erlebnisbecken

Mit dem Jahreswechsel setzt das düb eine Reihe von neuen Energiesparmaßnahmen um. So bleibt das Außenerlebnisbecken in den nächsten Monaten komplett geschlossen, betonte das Bad am Donnerstag in einer Mitteilung. Das Erlebnisbecken, im Inneren steht mit der Grotte jedoch weiter zur Verfügung.

Das Freiluft-Solebecken wird nur noch in der Zeit von 11 bis 19 Uhr geöffnet, wobei der Innenbereich mit dem Solebecken weiterhin während der gesamten Öffnungszeit zur Verfügung steht.

Daneben wird im Saunabereich die Panorama-Schwitz-Stube werktags nicht in Betrieb genommen. Alle anderen Angebote wie die Kräuter-Schwitz-Stube, das Salz-Relax-Haus, das Sinnes-Dampf-Bad oder auch das Tiefenwärme-Sauerstoff-Bad können weiterhin wie gewohnt genutzt werden.

Frühschwimmen nur noch an zwei Tagen

Auch das Angebot für Frühschwimmzeiten wird nur noch auf Dienstag und Mittwoch eingeschränkt. So könne es noch aufrecht erhalten und eine maximale Auslastung der Wasserzeiten erreicht werden, erläutert das Bad. Diese Neuerung gilt ab dem 10. Januar.

„Alle Bemühungen stehen in einer Abwägung der Kosten- Nutzenanalyse, sowie dem Anspruch, den düb Badegästen weiterhin ein attraktives Angebot zur Verfügung stellen zu können“, betont eine Sprecherin. Ebenso behielten das Schulschwimmen und das Vereinsschwimmen, die Schwimmsport treibenden Vereine sowie das Kursangebot etwa von SGZ oder VHS weiterhin einen großen Stellenwert im Badealltag des Freizeitbads düb.

Besonderes Angebot zu Silvester

An Silvester hat das düb von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Dann gibt es zudem ein besonderes Angebot: Kinder laden ihre Eltern kostenfrei ein, die Erwachsenen erhalten einen freien Eintritt. Am Neujahrstag bleibt das düb geschlossen und hat ab Montag, 2. Januar, alle Tage der Weihnachtsferien geöffnet.