düb beendet seine Freibad-Saison

Im Freizeitbad düb geht heute die Freibad-Saison zu Ende. Das 25-Meter-Becken und der Kinderplanschbereich sind an diesem Samstag letztmalig für dieses Jahr geöffnet.

Da ab Nachmittag im Freibad-Bereich zudem das „Last Chance to Dance“-Festival stattfindet, gelten heute eingeschränkte Öffnungszeiten. So öffnet das düb in der Zeit von 9 bis 12 Uhr. Danach, also ab Sonntag, 26. September, bleibt der Freibadbereich des düb für dieses Jahr geschlossen, teilt das Bad mit.

Wer weiter draußen schwimmen will: Das ist auch in der kalten Jahreszeit möglich. So können auch nach Ende der Freibad-Saison das Erlebnis-Becken sowie das Sole-Außen-Becken weiter genutzt werden.

Das Bad weist zudem auf sein Frühschwimmangebot hin, jeweils dienstags bis freitags in der Zeit von 6.30 Uhr bis 8 Uhr.