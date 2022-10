Drogenfahrt endete auf Polizeiwache

Eine Drogenfahrt in der Nacht zu Mittwoch meldet die Polizei in Dülmen. Der 41-Jährige fiel bei einer Verkehrskontrolle auf.

Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Mittwoch, 0.35 Uhr, hielten Polizisten einen 41-jährigen Autofahrer aus Dülmen auf der Münsterstraße in Dülmen an und kontrollierten ihn. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des Mannes.

Ein freiwillig durchgeführter Vortest bestätigte dies. Dem Dülmener wurde auf der Polizeiwache in Dülmen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt, heißt es abschließend im Polizeibericht.