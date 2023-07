DRK Buldern freut sich über 1250 Euro

Der DRK-Ortsverein Buldern kann sich über eine Spende in Höhe von 1250 Euro freuen. Das Geld stammt aus der Taler-Aktion der Apotheke am Spieker.

Apothekerin Dr. Alexandra Saimeh (l.) übergab eine Spende in Höhe von 1250 Euro an Christine Duffe und Dr. Martin Olbrich vom DRK-Ortsverband Buldern.

Wer erneut in die Apotheke am Spieker kommen muss, weil ein Medikament nicht vorrätig war und erst bestellt werden musste, der bekommt einen Spieker-Taler. Und auch bei anderen Gelegenheit gibt es diesen für die Kundschaft, die die Taler dann wiederum gegen Prämien eintauschen können. Oder: Die Taler werden in die Spendenbüchse geworfen.

Was sich dort sammelt, tauscht die Apotheke in Euro um und spendet diese Summe an eine gemeinnützige Organisation in Buldern. In diesem Fall konnte sich der DRK-Ortsverein Buldern über eine Spende in Höhe von 1250 Euro freuen, die Apothekerin Dr. Alexandra Saimeh übergab.

Der Ortsverband will das Geld für soziale Projekte zum Beispiel in der Altenhilfe verwenden. Schriftführerin Christine Duffe und der Ortsverbandsvorsitzende Dr. Martin Olbrich bedankten sich bei der Apothekerin, die diesen Dank wiederum weitergab an die zahlreichen Kunden, die ihre Spieker-Taler in die Sammelbüchse geworfen hatten.