Drei weitere Autos aufgebrochen

Und wieder drei eingeschlagene Seitenscheiben: Die Serie von Autoaufbrüchen in Dülmen geht weiter. Wo die Täter diesmal zuschlugen, lesen Sie hier.

Serie in Dülmen geht weiter

Es sind die Fälle drei bis fünf im Juli: Die Serie von Autoaufbrüchen in Dülmen geht weiter. Gleich dreimal schlugen die Täter am Mittwoch zu - und zwar wortwörtlich, denn in allen Fällen wurde jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen.

Betroffen sind ein grauer Opel Coupé am Luchtkamp (Tatzeit laut Polizei: zwischen 10 und 13.20 Uhr), ein schwarzer Mercedes C300 DE an der Halterner Straße (zwischen 13.30 und 18 Uhr) sowie ein roter Toyota Aygo am Lindenweg (zwischen 14.50 und 17.40 Uhr).

Bei letzterem Fall steht noch nicht fest, ob etwas gestohlen wurde. Aus dem Opel nahmen die Täter fünf Schachteln Zigaretten mit, aus dem Mercedes unter anderem ein Mobiltelefon.

Die Polizei, die unter Tel. 02594/7930 um Hinweise bittet, rät weiterhin dringend dazu, Wertsachen oder Taschen nicht in Fahrzeugen zu lassen.