Drei Verletzte durch Brand in einer Garage

Feuer und starke Rauchentwicklung verursachte der Brand einer Waschmaschine in einer Garage in Buldern. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Eine Waschmaschine hat am Montagabend einen Brand in einer Garage in Buldern ausgelöst. Gegen 20.15 Uhr bemerkten Anwohner der Straße Im Ried ein Feuer mit starker Rauchentwicklung in der Garage, die direkt an ein Wohnhaus angrenzt.

Zufällig anwesende Angehörige der Feuerwehr leisteten erste Maßnahmen. Durch die Löschzüge Buldern, Dülmen-Mitte sowie der hauptamtlichen Wache konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden, vermeldet die Feuerwehr. Drei Personen wurden verletzt und in umliegenden Krankenhäuser transportiert.

Wegen Beschädigungen der Gas- und Stromversorgung ist das Gebäude vorläufig nicht bewohnbar, berichtet die Feuerwehr. Die Schadensursache und die Höhe des Sachschadens werden durch die Polizei ermittelt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 40 Kräften im Einsatz.