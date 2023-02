Nur noch wenige Anlaufstellen derzeit in Dülmen geöffnet

An drei Stellen in Dülmen wird nun nicht mehr auf das Corona-Virus getestet.

In Dülmen gibt es jetzt nur noch drei Möglichkeiten, Corona-Schnelltests zu machen: die beiden Drive-in Teststellen am düb und auf dem Quellberg sowie nach Absprache in der Tiber-Apotheke.

So hatten kürzlich die Testzentren des Deutschen Roten Kreuzes in Dülmen und Buldern geschlossen. Christoph Schlütermann vom Kreisverband hatte diese Maßnahme schon vor einiger Zeit angekündigt (DZ berichtete).

Auch das Testzentrum am Joy’n us ist bereits dicht. Seit Montag hat Betreiberin Rita Lensker von der PMC Gruppe die rückläufigen Nutzerzahlen beobachtete und kurzfristig entschieden, dass der Standort am Donnerstag zum letzten Mal öffnen sollte.

Unter 30 Corona-Testungen am Tag

„Die Zahlen wurden so rapide schlechter, dass man es kaufmännisch gesehen nicht mehr aushalten konnte“, erklärte sie am Freitag gegenüber der DZ. Unter 30 Testungen habe es zuletzt pro Tag gegeben. Ursprüngliche sollte die Teststelle bis zum 15. Februar auf bleiben.

Die Betreiber der beiden noch offenen Teststationen gaben auf DZ-Anfrage an, nach dem 28. Februar ebenfalls ihre Standorte in Dülmen schließen zu wollen. Der Grund: Das Gesundheitsministerium hat die Corona-Testverordnung über diesen Stichtag hinaus nicht verlängert, somit werden ab März dann alle Kunden ohne Ausnahme selbst zur Kasse gebeten.