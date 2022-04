Drei Personen bei Brand verletzt

Ein Anhänger im Garten eines Hauses am Haverlandweg ist nach ersten Erkenntnissen am Montagnachmittag in Brand geraten. Die Flammen griffen nach Auskunft der Polizei auf zwei Wohnhäuser und deren Anbauten über. Drei Anwohner wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zweite Drehleiter aus Coesfeld

Für die Löscharbeiten sind die Feuerwehren Dülmen und Buldern sowie die Löschgruppe Welte im Einsatz. Zudem wurde eine zweite Drehleiter aus Coesfeld angefordert. Die weiteren Löscharbeiten und Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Weitere Informationen gibt es in der Dienstagsausgabe der DZ oder E-Paper.