Serie von Mülltonnen-Bränden in Dülmen

Eine Person im Krankenhaus, erheblicher Sachschaden: Gleich dreimal brannten in der Nacht zu Sonntag und am Vormittag Mülltonnen in Dülmen. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

Gleich elf Mülltonnen brannten am frühen Sonntagmorgen am Schulzentrum.

Brennende Mülltonnen haben in der Nacht zu Sonntag und am Vormittag in Dülmen Feuerwehr und Polizei auf Trab gehalten. So rückte die Wache um 2.30 Uhr zur Lüdinghauser Straße, Ecke An der Wette, aus, wo zwei Mülltonnen brannten.



Um 5.30 Uhr waren es dann sogar elf Mülltonnen, die die Feuerwehr auf dem Schulhof der Pestalozzischule löschen musste. In diesen beiden Fällen entstand laut Polizei lediglich Sachschaden, verletzt wurde niemand.



Polizei bittet um Hinweise

Anders bei einem dritten Einsatz am Sonntagvormittag in Weddern: Hier brannte gegen 9.30 Uhr eine Mülltonne in einem Unterstand an einem Haus. Hier musste ein Rettungswagen im Anschluss eine Person vorsorglich in ein Krankenhaus bringen, weil sie Rauch eingeatmet hatte.



Die Polizei hat nun die Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen. Hinweise nimmt sie unter Tel. 02594/7930.