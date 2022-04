Drei Diebstähle in Supermärkten

Dreimal haben Taschendiebe jetzt in Dülmener Supermärkten zugeschlagen. In einem Fall sucht die Polizei nach einer verdächtigen Frau und hat eine Personenbeschreibung veröffentlicht.

Gleich drei Fälle von Taschendiebstählen in Supermärkten meldete die Polizei jetzt.

Im Zeitraum von 10.30 bis 10.40 Uhr stahlen Unbekannte am Mittwoch einem Dülmener Senior bei einem Einkauf im Lidl am Hüttenweg seine Geldbörse aus der Jackentasche.

Gleich zu zwei Diebstählen kam es im Aldi-Markt an der Münsterstraße zwischen 12 und 13 Uhr. In einem Fall befand sich die Geldbörse in einer Manteltasche.

Verdächtige bleibt nahe am Opfer

Im zweiten Fall hatte die Bestohlene eine Tüte mit zwei Geldbörsen an den Griff des Einkaufswagens gehängt. Der Dülmenerin war während des Einkaufs eine Frau aufgefallen, die sich länger dicht in ihrer Nähe befand. An der Kasse stellte sie fest, dass die Tüte aufgeschnitten und eine der Geldbörse gestohlen worden war.

Die Verdächtige war laut Polizei etwa 30 bis 35 Jahre alt, hatte ihre dunklen, langen Haare zu einem Zopf gebunden und trug eine graue Jacke. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.