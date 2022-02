Doppelte Absatzprobleme

In der Marktstraße verlegen derzeit die Stadtwerke neue Leitungen, danach rücken die Straßenbauer an. Für die betroffenen Geschäfte ist die Baustelle eine große Belastung, zeigt eine Rundfrage. Daneben laufen archäologische Grabungen.

Es war ein regelrechter Irrgarten, der sich zuletzt auftat vor den Geschäften in der Marktstraße auf. Mal war hier gesperrt, mal war die Baustelle da, mal ging es rechts rum, mal links. An einem Tag war der Weg zur Parfümerie Pieper da lang, am nächsten musste man dort rum, beschreibt Filialleiterin Simone Gerdes, die Lage vor ihrem Geschäft. „So schlimm, wie die letzte Woche, sah es noch nie vor der Tür aus“, betont sie. Auch Kunden mit Blick auf die Marktstraße schütteln mit dem Kopf. Hier erneuern die Stadtwerke seit Mitte Januar Gas-, Wasser- und Stromleitungen.



Was Simone Gerdes festgestellt hat: Generell ließe sich momentan eher weniger Kundschaft im Laden blicken. „Die letzte Zeit ist es allgemein sehr ruhig in Dülmen geworden, am Samstagmittag ab 14 Uhr ist die meist fast leer.“ Aber die Baustelle sei hier wohl nicht der einzige Grund: Auch die 2G-Regel spiele wohl mit rein, so Gerdes. Zudem sei der Januar erfahrungsgemäß generell ein eher ruhiger Monat.



Jacqueline Pacanek, Filialleiterin von Peacock, beklagt sich daneben auch über den Lärm und Schmutz der Baustelle. „Bei dem Lärm fällt es uns oft schwer, die Kunden zu verstehen.“ Gerade für die Beratung sei dies ungünstig. „Für die Kunden ist es durch die Baustelle generell sehr dreckig und unübersichtlich geworden in der Marktstraße“, erklärt Pacanek.

Dies sehen das Schuhgeschäft Robers und der Juwelier Uhren-Schnieder ähnlich. „Ich habe schon Kunden winkend am Fenster erlebt“, berichtet Robers-Filialleiterin Sabine Bröcker. Die Wegbeschreibung zum Ladenlokal sei nicht gut gewesen. Dadurch merkte auch das Schuhgeschäft deutlich, dass weniger Kunden den Laden betraten. „Herr Robers bekam beim Anblick der Zahlen erst mal einen Schock.“

