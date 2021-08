DLRG  sucht Helfer für den Katastrophenschutz

Um einen DLRG-Bootsführerschein A - also für Binnenreviere – zu erhalten, wird sowohl das theoretische Wissen über Boote, Licht- und Schallzeichen, verschiedene Gewässer und das Verhalten an Bord abgefragt, als auch die Funktion von Motoren, die Funktionsweise von Rettungswesten und das praktische Können auf dem Boot geprüft, so eine Mitteilung.

Zur Praxis gehören das Anlegen und Ablegen am Ufer, das Halten einer Position auf dem Wasser, das Wenden auf engem Raum und vieles mehr.

Die frisch gebackenen Bootsführerschein-Inhaber dürfen nun auch Motorrettungsboote der DLRG im Einsatz fahren - etwa im Katastrophenschutz. Wer ebenfalls Helfer für den Katastrophenschutz werden möchte - einfach eine E-Mail schreiben an: kontakt@duelmen.dlrg.de