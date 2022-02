Distanzunterricht für einen Tag

Wieder einmal steht für viele Schüler Distanzunterricht an - Grund dafür ist diesmal aber nicht das Coronavirus, sondern das Wetter. Aufgrund der Unwetterwarnungen für NRW fällt am Donnerstag landesweit der Präsenzunterricht aus.

So reagieren Dülmener Schulen auf den morgigen Unterrichtsausfall

Für die Schüler des Annette-von Droste-Hülshoff-Gymnasiums (AvD) geht es morgen wieder einmal in den Distanzunterricht. Nicht etwa aufgrund der Corona-Pandemie, sondern wegen des angekündigten Sturms.

„Nach der langen Zeit im Distanzunterricht sind wir mittlerweile ja erfahren, was das Thema angeht“, sagt Schulleiterin Jutta Rutenbeck schmunzelnd. Etwa über Moodle oder per Videokonferenz werden die Annette-Schüler den Stoff erarbeiten. Der Unterricht wird dabei ganz normal nach Stundenplan verlaufen.

Ärgerlicher nur für AvD sowie Clemens-Brentano-Gymnasium: Am Donnerstag hätte hier eine Vorabiturklausur angestanden - diese muss nun verschoben werden.

Schulen stellen kurzfristig auf Distanzunterricht um

Aufgrund der Unwetterwarnungen für NRW fällt auf Anweisung des Schulministeriums am Donnerstag landesweit der Unterricht aus. Die Dülmener Schulen erreichte die Nachricht heute gegen Mittag - und schnell wurde umorganisiert.

Auch an der Hermann-Leeser-Realschule wird morgen wieder von daheim aus gelernt. „Die Mittel hierfür sind ja alle gegeben, und da wir noch relativ rechtzeitig von den Schulschließungen erfuhren, konnten alle Eltern und Schüler zeitnah hierüber in Kenntnis gesetzt werden“, so Schulleiter Robert Schneider.

Notfallbetreuung nach Bedarf an der PGS

Der Grundschulverband Paul-Gerhardt-Schule und Kardinal-von-Galen-Schule Merfeld kontaktierte nach Bekanntgabe der Schulschließungen direkt die Eltern über den eingerichteten Nachrichtendienst. Diese können ihren Bedarf nach einer Notfallbetreuung bis heute Abend angeben. Die Lehrer würden den Schülern entsprechend außerdem Aufgaben für den Tag zur Verfügung stellen, erklärt Schulleiterin Britta Sawicki.

Die Kardinal-von-Galen-Hauptschule wird hingegen kurzfristig eine Besprechung von Dienstagnachmittag auf Donnerstagvormittag vorziehen. Die Konferenz finde digital statt, damit auch die Lehrkräfte zuhause bleiben könnten, so Rektorin Petra Levermann. Einige würden jedoch auch in der Schule sein - „und sich um die Schüler kümmern, die eventuell noch angeweht kommen.“

Die Stadt Dülmen weist darauf hin, dass morgen der gesamte Schulbusverkehr sowie der schulgebundene ÖPNV ebenfalls ausfallen.