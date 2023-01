Diebe stahlen Decken und ein Pedelec

Gleich mehrere Einbrüche in Geschäfte und eine Gaststätte in den vergangenen Tagen meldet die Polizei. In einem Fall wurden Decken gestohlen.

Eine unbekannte Person hat laut Polizei in der Nacht auf Freitag versucht, in ein Geschäft an der Marktstraße einzubrechen. Gegen 2.35 Uhr wollte diese die Eingangstür aufhebeln. Als die Alarmanlage des Geschäfts auslöste, flüchtete der Täter.

An der Münsterstraße sind Unbekannte am Donnerstag zwischen 1 und 10.30 Uhr in eine Gaststätte eingebrochen. Die Täter brachen eine Tür auf und entwendeten unter anderem ein Pedelec.

Durch das Einschlagen einer Scheibe gelangten Einbrecher in ein Geschäft an der Ostlandwehr. Die Tatzeit liegt zwischen 19.15 Uhr am Mittwoch und 9.15 Uhr am Donnerstag. Die Täter entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Decken.

In allen Fällen bittet die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594-7930 um Hinweise.