Die Stahltür zur Vergangenheit

Besuch in einem früheren Kasernen-Bunker

Auf engstem Raum stehen im Bunker Pritschen für 25 Soldaten - 25 weitere sollten in einem anderen Raum sitzen.

Der Besuch des Kasernen-Untergrunds beginnt mit einer einfachen Frage: Wann war das letzte Mal jemand in den Bunkern, will Rolf-Dieter Börsting wissen. Denn es könnte sein, dass dort jetzt Wasser stehe - die Falltüren der Notausstiege waren nicht ganz dicht.

Andries Broekhuijsen, der das frühere Militärareal 2012 zusammen mit einem Kompagnon kaufte, winkt ab. Die Notausstiege wurden längst wasserdicht verschlossen. Also keine nassen Füße, Börsting ist erleichtert. Der Abstieg kann beginnen.

Die Bunker und ein Irrglaube

Je zwei bis drei Bunker befinden sich unter den Kompaniegebäuden. Das Ziel heute ist eine Anlage unter dem Technischen Rathaus, früher Unterkunft der zweiten Batterie des Panzerartilleriebataillons 205.

Wobei: „Es ist ein Irrglaube, dass die Bunker genau unter den Gebäuden liegen“, sagt Börsting. Vielmehr befänden sich die Schutzräume jeweils seitlich daneben.

Für den 79-Jährigen ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Von 1967 bis zur Pensionierung 1995 war er in der Barbara-Kaserne stationiert. Zwei Jahrzehnte als Batteriefeldwebel, zuletzt als Standortfeldwebel, in Vertretung zudem Kasernenfeldwebel.

Rundgang durch die Keller der Kaserne Es geht unter das Technische Rathaus auf dem früheren Kasernengelände. Foto: Kristina Kerstan Nur mühsam kann Andries Broekhuijsen die Bunker-Tür bewegen. Foto: Kristina Kerstan Das war der Notausgang des Bunkers, zeigt Rolf-Dieter Börsting. Foto: Kristina Kerstan Ob die Keilkissen wirklich bequem gewesen sind? Foto: Kristina Kerstan Kaum zu glauben: In diesen Raum sollten 25 Soldaten sitzend ausharren. Foto: Kristina Kerstan Für noch einmal 25 Soldaten gab es einen Raum weiter Pritschen zum Hinlegen. Foto: Kristina Kerstan Im Regal links konnten die Solaten ihre Waffen abstellen. Foto: Kristina Kerstan Die Offiziere hatten etwas mehr Platz - zumindest teilten sie sich nur zu zweit dieses Zimmerchen. Foto: Kristina Kerstan Was liegt den da herum? Andries Broekhuijsen und Rolf-Dieter Börsting entdecken alte Handlungsanweisungen. Foto: Kristina Kerstan Nur per Pumpe kam in der Toilette Wasser aus dem Hahn. Foto: Kristina Kerstan Funktioniert die Lüftungsanlage noch? Broekhuijsen und Börsting probieren es aus. Foto: Kristina Kerstan Die Zeit hat deutliche Spuren an der Belüftungsanlage hinterlassen. Foto: Kristina Kerstan Hinter diesem Kasten sieht es noch etwas besser aus. Foto: Kristina Kerstan Im Dunkeln leuchten diese Streifen, zeigt Rolf-Dieter Börsting. Foto: Kristina Kerstan Und so sieht ein Gang im Keller des Technischen Rathauses aus. Foto: Kristina Kerstan Heute sind die Notausstiege aus den Bunkern noch gut zwischen den Unterkunftsgebäuden erkennbar. Foto: Kristina Kerstan Jetzt geht es ins alte Kesselhaus, das Andries Broekhuijsen zum Firmensitz umgebaut hat. Foto: Kristina Kerstan Hinter dieser Tür beginnt es penetrant nach Öl zu stinken. Foto: Kristina Kerstan Was hinter der Mauer ist? Keiner weiß es. Foto: Kristina Kerstan Zwei gewaltige Öltanks lagern heute noch unter dem Kesselhaus. Foto: Kristina Kerstan Fassungsvermögen pro Tank: 100.000 Liter. Foto: Kristina Kerstan Die Giganten lagern im Dunkeln, Licht gibt es hier nur per Taschenlampe. Foto: Kristina Kerstan An der Wand hängt noch ein Teil der alten Technik. Foto: Kristina Kerstan Über den Tanks ist ein Loch in der zentimeterdicken Betondecke. Foto: Kristina Kerstan Und noch mehr alte Technikanlagen im Tanklager. Foto: Kristina Kerstan Jetzt wird es modern: Der Keller des umgebauten Kesselhauses. Foto: Kristina Kerstan Hier wird die Energie der Photovoltaikanlagen gespeichert, zeigt Andries Broekhuijsen. Foto: Kristina Kerstan Es ist noch nicht Mittag - aber die Batterien sind schon fast voll. Foto: Kristina Kerstan

Platz für 50 Soldaten - auf engstem Raum

Aber: „In meiner gesamten Dienstzeit war ich vielleicht nur zweimal hier unten“, erinnert er sich beim Weg hinab zum Bunker - glücklicherweise immer nur bei Übungen. „Im Spannungsfall wären alle aktiven Soldaten raus aus der Kaserne.“ Die Schutzräume wären vermutlich nur von Kranken oder wenigen vor Ort Gebliebenen genutzt worden.

Hinter der schweren Tür beginnt die Zeitreise in den Kalten Krieg. Drei kleine Räume umfasst der Bunker, der gedacht war für 50 Personen. „Alle Soldaten wussten, in welchen Keller sie mussten“, erinnert sich der frühere Standortfeldwebel.

