Die Schätze der Kellerkinder

„Wir sind seit 103 Jahren Kellerkinder.“ Wir, damit meint Dr. Stefan Sudmann sich und alle seine Vorgänger. Denn seit 1919 Dülmens erster Stadtarchivar August Hölscher mit seiner heimatkundlichen Sammlung in das Untergeschoss der heutigen Hermann-Leeser-Schule zog, lagert Dülmens Geschichte unter (oder zwischen) diesen 1912 errichteten Mauern.

Einige ungewöhnliche und besonders interessante Keller, wie eben den der Realschule, stellt die DZ ab sofort in einer neuen Serie vor.

Zum Auftakt führt nicht nur Dr. Stefan Sudmann durch sein Archiv (und verrät, warum er in 15 Jahren zwei Räume dort noch nie betreten hat), sondern auch Hausmeister Markus Becker durch den übrigen Keller des Gebäudes.

Vom Lehrer-Rad bis zum Schüler-Computer

Denn das Stadtarchiv benötigt längst nicht den gesamten Keller. Der weitaus größere Teil wird anderwertig genutzt: sei es als Computerraum, als Fahrradkeller für die Lehrer oder Materiallager. Während der aktuell laufenden Umbauzeit haben die Handwerker hier zudem ihren Pausenraum. Der wird einmal zum neuen Computerraum, erklärt Becker. Aus dem bisherigen solle eine Werkstatt werden - in der Schüler ihm künftig bei Reparaturen über die Schulter blicken können.

Rundgang durch den Keller der Hermann-Leeser-Schule Zum Auftakt der Keller-Serie geht es ins Untergeschoss der Hermann-Leeser-Schule. Foto: Kristina Kerstan Und das ist deutlich größer als "nur" das Stadtarchiv, zeigt der Plan. Foto: Kristina Kerstan Vom Schulhof aus führen sechs Stufen hinab. Links der Fahrradkeller der Lehrkräfte, geradeaus der Computerraum, rechts Lager, Heizung und Pausenzimmer. Foto: Kristina Kerstan Hausmeister Markus Becker führt durch die Schule. Foto: Kristina Kerstan Der Computerraum im Untergeschoss. Foto: Kristina Kerstan In den Kisten lagert Kopierpapier - geschätzt reicht das etwa bis zu den Sommerferien. Foto: Kristina Kerstan Markus Becker zeigt die gewaltige Heizungsanlage der Schule. Foto: Kristina Kerstan Geheizt wird in der Hermann-Leeser-Schule übrigens fast ausschließlich mit Gas. Foto: Kristina Kerstan Früher wurde durch diese Klappe die Kohle in den Keller geliefert ... Foto: Kristina Kerstan ... und so sieht die Klappe heute von außen aus. Foto: Kristina Kerstan Ein hartnäckiges Grün hat sich seinen Weg in den Heizungskeller erkämpft. Foto: Kristina Kerstan Zwei Waschmaschinen - und zwar nur für die rund 200 Wischmopps. Foto: Kristina Kerstan Ein Fall für "Bares für Rares"? Dieses Bild hängt im Pausenraum der Reinigungskräfte. Foto: Kristina Kerstan Die neue Lieferung: 2560 Rollen Toilettenpapier. Foto: Kristina Kerstan Durch diesen Kriechgang geht es in Richtung Stadtarchiv. Foto: Kristina Kerstan Ziemlich neu ist das Souterrain hier: Links die Mensa, rechts drei Klassenräume. Foto: Kristina Kerstan Und so sieht es in der Mensa aus. Foto: Kristina Kerstan Tageslicht kommt durch mehrere Fenster in den Kellerraum. Foto: Kristina Kerstan Ja, auch das ist offiziell die Kellerebene: einer der Klassenräume. Foto: Kristina Kerstan Der Zugang zum Stadtarchiv . Besucher sollen sich möglichst telefonisch anmelden. Foto: Kristina Kerstan Hinter der Tür beginnt das Reich von Archivar Dr. Stefan Sudmann ... Foto: Kristina Kerstan ... der dieses vollgestellte Kämmerchen in 15 Jahren noch nie betreten hat. Foto: Kristina Kerstan Die wahren Schätze im Stadtarchiv sind die säuberlich geordneten Akten. Foto: Kristina Kerstan Jede Akte hat eine eigene Nummer und lässt sich daher gut finden. Foto: Kristina Kerstan Nebenan lagern in dicken Bänden sämtliche Ausgaben der Dülmener Zeitung. Foto: Kristina Kerstan Das Materiallager: Die Aktenkartons lassen sich leicht zusammenfalten. Foto: Kristina Kerstan Bei seiner Größe muss Archiv-Mitarbeiter Stefan Thodt-Werner gut aufpassen. Foto: Kristina Kerstan Unter der Archivdecke verlaufen Versorgungsleitungen für das Gebäude. Foto: Kristina Kerstan Und zuletzt ein Blick in die Büros: Hier arbeitet Dr. Stefan Sudmann ... Foto: Kristina Kerstan ... und hier Stefan Thodt-Werner. Das rechte Fenster droht übrigens manchmal zuzuwachsen. Foto: Kristina Kerstan

Wo in der Schule über 2000 Rollen Toilettenpapier lagern und warum Becker beim Pausenraum der Putzkräfte immer an „Bares für Rares“ denken muss - all das lesen Sie im ersten Teil der Serie in der DZ-Ausgabe von Samstag.

In den nächsten Wochen geht es unter anderem auch unter das Technische Rathaus auf dem früheren Kasernen-Gelände oder in die Gewölbe von Schloss Buldern.

Die DZ sucht ungewöhnliche Keller

Übrigens: Wer hat oder kennt interessante oder ungewöhnliche Keller? Dann gerne melden bei DZ- Redakteurin Kristina Kersten, Tel. 02594/95651, redaktion@dzonline.de.