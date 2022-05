Die Rutsche ist der Renner

„Dürfen wir die Rutsche benutzen?“ Das war mit Sicherheit die Frage, die Christina Böhnke, Leiterin der Grundschule Dernekamp, und Barbara Rolfes, Leiterin der Offenen Ganztagsschule (OGS), unmittelbar nach den Osterferien am häufigsten gehört haben. Denn Ende April konnten die OGS- und Übermittagsbetreuungskinder (ÜMI) nämlich endlich ihre neuen Räumlichkeiten, die alten Räume der Fröbel-Kita, beziehen.

Vorher befanden sich beide Einrichtungen zusammen im Schulgebäude. Doch da sowohl Kita als auch OGS „aus allen Nähten platzten“ (aktuell 130 Kinder zusammen aus OGS und ÜMI, Tendenz steigend) musste eine andere Lösung her. Die Kita zog Ende 2021 in den Neubau nebenan. Und in den alten Räumlichkeiten der Kita fand die OGS Platz.

Neue Räume der OGS in der Grundschule Dernekamp Ende April konnten Erzieherinnen und Kinder in die neuen Räumlichkeiten von Offener Ganztagsschule und Übermittagsbetreuung an der Grundschule Dernekamp einziehen. Foto: Tatjana Thüner

Und auch in dieser Woche merkte man: Die Rutsche ist noch immer der Renner bei den Kindern. Aber auch sonst haben die Mädchen und Jungen allerhand Möglichkeiten, sich in ihren neuen Räumlichkeiten auszutoben. In der Leseecke lassen sich zwei Kinder ein Buch vorlesen. Auf den Spielteppichen wird mit Barbies, Murmeln oder Autos gespielt sowie fleißig mit den Holzklötzen gebaut. Und an den Tischen tun sich mehrere Schüler für eine Runde Uno zusammen. Im Bastelraum arbeiten derweil Kinder an ihren Kunstwerken.

Insgesamt erstreckt sich die OGS über zwei Etagen: Oben verbringen die OGS-Kinder bis 16 Uhr ihre Zeit, unten spielen die ÜMI-Kinder bis zum Schluss der sechsten Stunde um 13.20 Uhr. Besonders viele Jungen und Mädchen toben bei diesem schönen Wetter draußen - oder eben auf der Rutsche, welche sich übrigens direkt vom Gelände der OGS aus erreichen lässt.

Weitere Berichterstattung zum Thema in der Mittwochs-Printausgabe der DZ und im E-Paper.