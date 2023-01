Die Prinzessin mit der Kamera

In einem Online-Tool hat ein Kartenbauer die berühmtesten Persönlichkeiten einer jeweiligen Stadt zusammengefasst. In Dülmen ist das überraschenderweise nicht Franka Potente. Wer hier im Bekanntheitsgrad vorne liegt, lesen Sie hier.

Online-Tool zeigt die berühmtesten Persönlichkeit Dülmens an

Die bekannteste Dülmener Persönlichkeit? Nein, Franka Potente ist es überraschenderweise nicht. Sondern Isabella von Croÿ. Bitte wer?

In einem Online-Tool hat ein finnischer Kartenbauer die berühmtesten Töchter und Söhne einer jeweiligen Stadt zusammengefasst, und zwar weltweit. Und weil dabei nur die Geburtsorte berücksichtigt sind, taucht Franka Potente eben nicht als Dülmenerin auf - schließlich kam sie 1974 in Münster zur Welt.

Isabella von Croÿ war Erzherzogin von Österreich-Teschen

Bleibt die Frage: Wer war denn nun Dülmens angeblich bekannteste Persönlichkeit, besagte Isabella von Croÿ? Bei der Antwort hilft Wikipedia: Isabella Hedwig Franziska Natalia Prinzessin von Croÿ-Dülmen, geboren am 27. Februar 1856, war eine deutsche Hochadlige mit engen Verbindungen zum österreichischen Kaiserhaus.

1878 heiratete sie Erzherzog Friedrich von Österreich und wurde damit zur Erzherzogin von Österreich-Teschen. Sie galt als sozial engagiert, aber auch als ehrgeizig und wohl auch herrisch.

Croÿ hatte eine Leidenschaft für die Fotografie

So unterstützte Isabella nach dem Ersten Weltkrieg energisch ihren Sohn Albrecht in seinen Bemühungen, den ungarischen Thron zu gewinnen. Sie selbst starb 1931 in Budapest. Die Erzherzogin war daneben zu ihrer Zeit eine der wohl prominentesten Amateurfotografinnen der Welt.

