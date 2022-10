Die Nadel im Heuhaufen finden

Wer bei der Verwirklichung eines Bauvorhabens Gas geben will, muss zunächst einmal eine große Hürde nehmen - den Erwerb eines Grundstückes.

Erste Anlaufstation: Was liegt näher, als sich bei der Suche nach einem Bauplatz bei der Stadt zu informieren. Unter der Rubrik „Wohnbaugrundstücke“ finden sich keine kurzfristig zur Verfügung stehenden Bauplätze.

Allerdings weist die Verwaltung auf geplante Baugebiete hin: Rund 70 Baugrundstücke will die Stadt „voraussichtlich“ im nächsten Jahr in Buldern am Raiffeisenring vermarkten. Die Grundstücke werden ca. 300 bis 550 Quadratmeter groß sein.

Ähnlich die Rahmenbedingungen beim Neubaugebiet „Auf dem Bleck II“. Hier sind 96 Grundstücke geplant, die ebenfalls „voraussichtlich in 2023 vermarktet werden.“ Rund 20 Grundstücke will die Stadt in 2023 in Hausdülmen an der Linnertstraße erschließen.

Den vollständigen Artikel inklusive Tipps, lesen Sie in der Samstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.