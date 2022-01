Die Lieder der Verfolgten

Aus Anlass des internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust findet am Donnerstag, 27. Januar, ab 19 Uhr ein Konzert im Forum Bendix statt.

Die beiden Musiker Tassilo Rinecker (l.) und Jonas Höltig erinnern an verfolgte Komponisten.

Die Musiker Jonas Höltig und Tassilo Rinecker stellen „Lieder von Verfolgten“ vor. Die von Juden, Sinti und Roma, Jugendbewegungen, politisch Verfolgten, Zeugen Jehovas komponierten Stücke entstanden teilweise im Konzentrationslager.

Der Abend wird mitgestaltet von Schülerinnen und Schülern des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums. Sie lesen aus den aufgezeichneten Erinnerungen von Opfern des Holocaust.

Die Veranstalter sind das Kulturbüro der Stadt Dülmen und die Volkshochschule, unterstützt durch das Stadtarchiv. Das musikalische Programm legt laut einer Ankündigung den Fokus auf die Bedeutung, welche die Musik für die Verfolgten hatte.

Zu Gehör gebracht werden bekannte Lieder wie „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, „Wir sind die Moorsoldaten“ und „Zog nit keyn mol“, aber auch fast vergessene Stücke wie „Na ja“. Jonas Höltig und Tassilo Rinecker wollen die packenden, traurigen und hoffnungsvollen Geschichten der Lieder und ihrer Komponisten erzählen und so die Möglichkeit schaffen zu einer Auseinandersetzung.

Die beiden Künstler haben sich während ihres Studiums in Münster kennengelernt. Die Veranstaltung findet in Präsenz statt. Darüber hinaus gibt es aber auch ein digitales Angebot: Auf der Youtube-Seite der VHS ist ab sofort ein neues Video zu sehen, das auf Erinnerungsorte jüdischen Lebens in Dülmen verweist. Zu diesem Thema gibt es außerdem einen Actionbound-Parcours, der zur Spurensuche einlädt.

Die Veranstaltung im Forum Bendix ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es gilt die 2Gplus“-Regel. Der Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein.