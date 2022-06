Die letzte Etappe der Radweg-Sanierung startet

Letzte Etappe für die Bauarbeiten an der Lüdinghauser Straße: Nachdem zuletzt der Radweg vor allem zwischen Olfener Weg und Kreisverkehr Hiddingseler Straße erneuert wurde, geht es nun in Richtung Stadtmitte weiter.

Am kommenden Montag, 4. Juli, beginnt ab circa 7 Uhr die Baufirma mit dem Aufbruch des bestehenden Radweges zwischen der Fußgängerampel Höhe Olfener Weg und der Bushaltestelle. Zudem werden die Asphaltarbeiten am Radweg und punktuell auch an der Fahrbahn in Höhe des Bruchwegs und des Dernekämper Esch vorgenommen, teilte jetzt der Kreis mit.

Der Radweg muss nun im gesamten Baustellenbereich für die Arbeiten voll gesperrt werden. Da die Fußgängerampel am Olfener Weg dann zu Fuß nicht mehr erreichbar ist, wird sie bis vermutlich Mitte Juli ausgeschaltet. Zum sicheren Überqueren der Lüdinghauser Straße stehen dann laut Kreis die Ampel Letterhausstraße sowie am Kreisverkehr zur Verfügung, auch die zusätzliche Fußgängerampel zur Querung der Hiddingseler Straße werde weiter betrieben. Für die Arbeiten an der Fahrbahn ist voraussichtlich vom 11. bis 15. Juli eine halbseitige Sperrung erforderlich. Hier regeln dann Baustellenampeln den Verkehr - wobei der Kreis Ortskundigen empfiehlt, die Strecke weiträumig zu umfahren.

Die angrenzenden Wohngebiete und Seitenstraßen bleiben während der Bauarbeiten immer erreichbar, manchmal jedoch nur rückwärtig über die benachbarten Straßen und Wege. Dass die Grundstücke erreichbar bleiben, werde im Baustellenbereich weiterhin weitestgehend ermöglicht, so eine Mitteilung. Lediglich während und nach den Asphaltierungsarbeiten könne es zu Einschränkungen kommen, da der Asphalt abkühlen müsse.

Die letzten Arbeiten an der Lüdinghauser Straße werden laut Kreis noch rund drei Wochen andauern. Sollte der Zeitplan eingehalten werden, hätte die mit Kanalarbeiten verbundene Radweg-Sanierung dann elf Monate gedauert - geplant waren eigentlich nur sieben.