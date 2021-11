Die Landwirtschaft per Rad erkundet

„Landwirtschaft erFahren“ - so hieß das interaktive Angebot der Dülmener Landwirte. Monatelang hatten sie dazu eingeladen, eine neue Fahrradroute in und um Dülmen zu fahren und gleichzeitig an einer Rallye zum Thema Landwirtschaft mitzumachen (DZ berichtete).

Die besten drei Teilnehmer, Sabrina Hungerkamp, Andreas Hungerkamp sowie Lara Hülsberger, wurden nun auf dem Hof Everwien mit Gutscheinen der örtlichen Raiffeisenmärkte geehrt.

„Wir freuen uns sehr, dass die Fahrradrallye so gut angenommen wurde. Wir haben hier immer wieder Familien oder Gruppen entlang radeln sehen, die bei der Tour mitgemacht haben“, berichtete Heiner Everwien, der einen der Höfe direkt an der Route bewirtschaftet.

Christoph Terlau, Mitarbeiter der Raiffeisen Steverland eG, überreichte die gesponserten Gutscheine für die örtlichen Raiffeisen-Märkte. „Jetzt müssen wir uns nur noch einigen, wofür wir den Gutschein einlösen“, freute sich Gewinnerin Lara Hülsberger zusammen mit ihren Eltern und ihrem Bruder.

Einige der aufgestellten Schilder sollen auch im Winter noch über die heimische Landwirtschaft informieren, berichtet Heiner Everwien.