„Die Lage ist besorgniserregend“

„Am Tag erhalten wir drei bis fünf Anfragen von Patienten - und momentan müssen wir traurigerweise jedem Einzelnen davon absagen“, berichtet Petra Behmer, Inhaberin des Pflegedienstes „Krankenpflege Daheim“ in Buldern. Das Telefon brennt, die Anfragen überhäufen sich, doch das Personal fehlt.

Der Fachkräftemangel trifft die Dülmener Pflegedienste aktuell hart: Zwei Kunden im Bereich Pflege musste der Pflegedienst Steinberg bereits aufgrund von Personalmangel kündigen, beim „Krankenpflege Daheim“ gibt es einen Fall.

Personalsuche ist schwer



Wenn es um Neuaufnahmen geht, gibt es neben Absagen bei Steinberg oft nur einen Platz auf der Warteliste. Bei der Caritas sei die Aufnahme neuer Kunden auch nur sehr begrenzt möglich, so Pflegedienstleitung Petra Große-Büning. Nur wenn vorhandene Plätze frei würden, könne neu aufgenommen werden. „Generell haben wir zum Glück eine sehr geringe Fluktuation. Aber es ist sehr schwer, neues Fachpersonal dazu zu gewinnen“, erläutert Große-Büning.

„Die Situation ist sehr besorgniserregend. Teils haben wir weinende Kunden vor uns sitzen, die uns davon berichten, dass wir bereits ihre fünfte Anlaufstelle sind“, sagt Pflegedienstinhaber Jürgen Steinberg.

Den Mitarbeitern nicht zu viel aufbrummen

Um das Personal zu motivieren und zu halten, versucht Steinberg bei seinen Mitarbeitern für eine gute „Work-Life-Balance“ zu sorgen. „Die Kunst ist es, eine gute Atmosphäre im Betrieb zu schaffen und diese zu halten. Außerdem muss man konstant die Mitarbeiter, aber auch sich selbst pflegen“, betont er.

Auch „Krankenpflege Daheim“ möchte seinen Mitarbeitern nicht zu viel aufladen. Behmer erklärt deshalb: „Natürlich würden wir gerne mehr Patienten versorgen, dafür bräuchten wir aber mehr Personal. Um den Mitarbeitern nicht zu viel aufzubrummen, müssen wir momentan einfach bei einer gewissen Anzahl an Patienten bleiben.“

Kein Notstand bei Home Instead

Beim Pflegedienst Home Instead scheint die Lage schon ein wenig besser zu sein. „Wir suchen zwar laufend Betreuungskräfte, von einem Personalnotstand würde ich aber nicht sprechen“, so Mareike Roß von der Pflegedienstverwaltung. Ein wichtiges Kriterium bei der Entscheidung, ob ein Neupatient aufgenommen werden kann, sei der Umfang der Pflege. Was Roß betont: „Aktuell kann die Pflege von Neupatienten in den meisten Fällen aber noch von uns geleistet werden.“

Den vollständigen Bericht, inklusive Tipps bei der Suche nach einem ambulanten Pflegedienst, lesen Sie in der Freitagsausgabe der DZ.